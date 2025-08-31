Starship 10: il trionfo e le sfide di SpaceX in Texas

Il lancio di Starship 10, avvenuto il 26 agosto, ha rappresentato un momento cruciale per SpaceX, dopo due tentativi andati male che avevano sollevato dubbi sulla capacità dell’azienda di gestire il suo programma ambizioso. Il razzo è decollato senza problemi, regalando uno spettacolo di potenza e luce, e ha raggiunto tutti gli obiettivi principali, confermando l’abilità tecnica di SpaceX.

La navetta ha seguito una traiettoria suborbitale, atterrando nell’oceano poco più di un’ora dopo il lancio, con una dimostrazione efficace della messa in orbita di satelliti. Questo successo segna una tappa importante nello sviluppo di Starship.

Tuttavia, si nota un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti. In passato, SpaceX accettava gli insuccessi come opportunità di apprendimento, ma oggi sembra puntare a ottenere successi garantiti in ogni missione. Durante il volo, né il booster Super Heavy né Starship sono stati atterrati sulla piattaforma, per evitare danni a infrastrutture critiche. Questa scelta più cauta ha trasformato il risultato di Starship 10 in un successo parziale, poiché non è stata dimostrata la riusabilità totale promessa.

Il programma sta affrontando sfide crescenti, con la produzione in massa delle navicelle che non risolverà da sola i colli di bottiglia strutturali, come le rampe di lancio e di atterraggio, che rimangono vulnerabili. Sebbene Starship abbia il potenziale per esplorare l’orbita terrestre e aprire nuove opportunità commerciali e scientifiche, il cammino verso la piena riusabilità e l’esplorazione dello spazio profondo è ancora lungo e complesso. Il recente volo, pur emozionante, segnala le sfide ancora da superare.