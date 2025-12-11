14.3 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Spettacolo

Starray EM-i conquista Torino con stile europeo

Da stranotizie
Geely arriva sul mercato italiano con Starray EM-i Super Hybrid, un SUV plug-in che incarna la filosofia del brand: efficienza, prestazioni e stile europeo. La vettura è stata protagonista al Salone dell’Auto di Torino e adotta il powertrain EM-i, un sistema ibrido avanzato che assicura consumi ridotti, autonomia estesa in elettrico e un’erogazione fluida.
La vettura è adatta per un uso quotidiano, ma anche per gli automobilisti più esigenti, grazie al suo carattere brillante. Il design è uno dei suoi punti di forza, con linee dinamiche, proporzioni moderne e una cura estetica pensata per incontrare il gusto dei driver italiani.
Gli interni sono tecnologici e premium, con materiali di qualità e un infotainment di ultima generazione, che alzano il livello di comfort.

