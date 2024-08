“Starò a riposo per un po’” Dramma per l’amatissima attrice, le foto dall’ospedale preoccupano: cosa è successo 

Matilde Gioli, nota attrice italiana, ha sorpreso i suoi fan su Instagram. Nel post corredato da diverse foto, l’attrice è in primo piano su un lettino d’ospedale, con la gamba ingessata. La sua espressione, nonostante tutto, lascia trasparire la sua solita forza d’animo. Le immagini includono anche una radiografia che mostra la frattura, il che ha generato preoccupazione tra i suoi numerosi follower.

Le modalità dell’infortunio di Matilde è avvolto nel mistero: la dinamica non è ancora chiara. L’attrice ha affrontato la situazione con la sua inconfondibile simpatia, chiedendo consigli su film e serie TV da guardare durante il periodo di convalescenza. La richiesta ha suscitato una pioggia di commenti e messaggi di incoraggiamento da parte dei fan, anche da colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

Tra i volti noti che hanno espresso vicinanza, spiccano Chiara Ferragni, che ha scritto “Rimettiti presto in forma”, il conduttore Giulio Golia con un affettuoso “Ma cosa combini?”, e la cantautrice Levante, che le ha inviato un caloroso “Forzaa!”. Questo supporto dimostra quanto Matilde sia amata e stimata non solo dal pubblico, ma anche da coloro che condividono con lei il palcoscenico.

Nel frattempo, la vita personale di Matilde Gioli continua a fare notizia. Dopo la rottura con Alessandro Marcucci, l’attrice è stata avvistata con il campione d’equitazione Luca Marziani. I due sono stati paparazzati a Palmarola in compagnia di amici, alimentando le voci di una nuova relazione. Secondo il settimanale Chi, il loro legame sarebbe nato durante una gara d’equitazione, una passione che Matilde non ha mai nascosto.