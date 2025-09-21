Starlink vs Iris2: il duello satellitare in Italia

Il progetto europeo Iris2 prevede il lancio di 290 satelliti nel corso di 12 anni, mentre Starlink, gestito da SpaceX, ha già oltre 7.000 satelliti in orbita e punta a raggiungere i 40.000. La questione è diventata centrale nei dialoghi tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, dopo uno scambio acceso avvenuto a maggio.

SpaceX offre all’Italia i servizi di Starlink, che risultano superiori al progetto Iris2. Le politiche spaziali e aerospaziali del governo sono state oggetto di una relazione del Comitato interministeriale, rivelando l’importanza degli investimenti di SpaceX per il sistema di sicurezza e telecomunicazioni italiane. Ci sono stati tentativi da parte del governo Meloni di siglare un accordo strutturale del valore di 1,5 miliardi, ma questo è stato bloccato, anche per le riserve del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i dubbi espressi da Urso su una filiera nazionale di satelliti.

Un documento riservato discusso dal Comint ha evidenziato che, fino al 2030, nessun progetto nazionale potrà eguagliare Starlink. Il rapporto del Comint ha sottolineato che mentre l’Unione Europea lavora a IRIS2, la costellazione Starlink è già operativa e in continuo sviluppo, posizionandosi come una soluzione più rapida e ambiziosa.

La relazione critica anche l’Unione Europea, accusata di penalizzare l’industria spaziale italiana, sottolineando la necessità di un allineamento tra ambizioni nazionali e partecipazione industriale europea. Le conclusioni affermano che una partnership con gli Stati Uniti appare inevitabile per colmare il divario rispetto a Starlink, evidenziando l’importanza delle alleanze strategiche nel settore delle telecomunicazioni satellitari.