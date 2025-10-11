Starlink salva vita in Canada: la tecnologia che fa la differenza

Un recente incidente ha dimostrato l’importanza della tecnologia satellitare per la sicurezza, quando un fotografo e volontario canadese, bloccato sull’isola di Vancouver, è riuscito a salvarsi grazie a Starlink, la rete di oltre 8.000 satelliti di Elon Musk. Richard Gottardo, mentre viaggiava in una zona isolata, ha subito un ribaltamento della sua auto a causa del terreno scivoloso durante un violento temporale.

L’incidente è avvenuto in una zona a oltre 100 km da qualsiasi insediamento e a 150 km dalla rete mobile. Gottardo ha descritto i momenti di paura, affermando che un tronco ha fermato il veicolo dal precipitarsi nel vuoto. Lui e i suoi tre cani sono usciti illesi, ma si sono trovati bloccati senza cibo, acqua o abbigliamento adeguato, sotto una pioggia incessante e senza segnale per il telefono. Fortunatamente, ha potuto attivare il suo Starlink Mini, riuscendo a contattare i servizi di emergenza e a inviare mappe e foto per coordinare il soccorso. Dopo 18 ore, una squadra di soccorso è riuscita a raggiungerlo.

La vicenda illustra perfettamente lo scopo per cui Starlink è stato sviluppato, come dichiarato dalla società. Elon Musk ha sempre sostenuto che la sua tecnologia mirasse a salvare vite, consentendo a chi si trova in aree remote di comunicare in situazioni di emergenza. I satelliti, posizionati a 550 km dalla terra, offrono elevate velocità di connessione e possono essere attivati rapidamente, dimostrando la loro utilità in condizioni difficili.