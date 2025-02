Starlink: Oltre il Giocattolo Politico

Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha espresso forti critiche nei confronti del Governo riguardo al Ddl Spazio, il disegno di legge per lo sviluppo di sistemi satellitari. In un post su X, ha accusato Fratelli d’Italia (FdI) di aver accolto emendamenti del Partito Democratico, sostenendo che questo comportamento sta danneggiando l’immagine di Starlink e SpaceX. Ha avvertito FdI di non contattarlo per eventi legati alla tecnologia, precisando che il suo commento non fosse da interpretarsi in modo complottistico.

Stroppa ha descritto una presunta “crociata anti-Musk”, sostenendo che ci siano tentativi di promuovere l’idea di un Starlink italiano a basso costo e senza lunghe tempistiche. Ha sottolineato come paesi come Cina, Russia e India, pur avendo accesso allo spazio, non dispongano di sistemi complessi come Starlink, che necessitano di investimenti significativi e di anni di lavoro. Ha quindi criticato l’uso del Ddl Spazio come strumento politico contro un sistema satellitare americano, affermando che “Starlink non è il giocattolo della politica”.

Le modifiche introdotte dal Pd, considerate “anti-Musk”, rientrano in oltre duecento emendamenti sul Ddl Spazio e riguardano la necessità di diversificare le forniture e la sicurezza nazionale. Stroppa ha in seguito chiarito il suo ruolo come advisor e la sua interazione con Musk, ma è anche attualmente coinvolto in un’indagine per corruzione relativa a informazioni su un appalto italiano destinato a Starlink.