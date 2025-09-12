Starlink in Libano: la svolta per la connettività nazionale

Il governo libanese ha concesso a Starlink, l’azienda di Elon Musk, una licenza per fornire servizi Internet nel Paese. Questa notizia è stata riportata dall’agenzia governativa libanese Nna. Il Libano si trova attualmente in un periodo di transizione dopo un conflitto intenso tra Hezbollah e Israele, in cui il movimento armato ha subito significativi danni per mano dello Stato ebraico. L’esecutivo di Beirut, insieme al presidente Joseph Aoun, è ritenuto vicino agli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!