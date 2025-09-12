22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Tecnologia

Starlink in Libano: la svolta per la connettività nazionale

Da StraNotizie
Starlink in Libano: la svolta per la connettività nazionale

Il governo libanese ha concesso a Starlink, l’azienda di Elon Musk, una licenza per fornire servizi Internet nel Paese. Questa notizia è stata riportata dall’agenzia governativa libanese Nna. Il Libano si trova attualmente in un periodo di transizione dopo un conflitto intenso tra Hezbollah e Israele, in cui il movimento armato ha subito significativi danni per mano dello Stato ebraico. L’esecutivo di Beirut, insieme al presidente Joseph Aoun, è ritenuto vicino agli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Finale del Pride Village: musica e star a Padova
Articolo successivo
Ansia e Benessere nella Generazione Z in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.