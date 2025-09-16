Starlink fuori servizio in Italia e altri Paesi colpiti

Il servizio Internet satellitare Starlink, gestito da Elon Musk, ha subito un’interruzione significativa. Secondo quanto riportato sul sito web del servizio, il team di Starlink è al lavoro per risolvere il problema, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il sito di monitoraggio delle interruzioni, Downdetector, ha rilevato che oltre 43.000 utenti negli Stati Uniti hanno segnalato difficoltà nell’accesso al servizio. Anche altri Paesi, tra cui Italia e Polonia, hanno riportato situazioni simili. L’interruzione ha colpito anche le operazioni in Ucraina, con il comandante delle forze dei droni ucraine, Robert Brody, che ha confermato su Telegram che il segnale di Starlink è stato perso lungo tutto il fronte.

Starlink offre servizi Internet tramite satelliti in orbita terrestre bassa, risultando particolarmente utile in zone remote e in aree di conflitto nel mondo. L’azienda, parte di SpaceX, ha guadagnato popolarità per la sua capacità di fornire connettività in situazioni dove le infrastrutture tradizionali sono carenti o danneggiate.