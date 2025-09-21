24.5 C
Starlink di SpaceX pronto a sfidare operatori telefonici in Italia

Da StraNotizie
Elon Musk sta lavorando per sostituire gli operatori telefonici tradizionali, e recenti sviluppi di SpaceX indicano che questo potrebbe avvenire rapidamente. Secondo quanto riportato dal Washington Post, SpaceX sta pianificando di trasformare Starlink in un servizio 5G, grazie all’acquisizione di uno spettro radio di 17 miliardi di dollari da EchoStar, la società madre di Dish Network.

Fino ad ora, Starlink ha collaborato con operatori come T-Mobile per ampliare la copertura cellulare in aree remote e fornire servizi di emergenza. Tuttavia, l’acquisto dello spettro suggerisce un piano più ambizioso: passare da una connettività limitata, che include solo messaggi di testo, a una rete completa in grado di supportare streaming e servizi dati intensivi.

Musk ha confermato indirettamente queste prospettive durante un’intervista al podcast All-In, affermando che la nuova capacità dello spettro permetterà a Starlink di offrire “connettività a larga banda direttamente dai satelliti ai dispositivi”. Ha stimato un tempo di circa due anni per la piena operatività, assicurando che sarà possibile guardare video ovunque dal proprio telefono, anche se le sue tempistiche sono spesso considerate incerte.

Rimane da chiarire a quali paesi si estenderà questa strategia e se SpaceX intenda realmente competere con operatori come AT&T, Verizon e T-Mobile.

