Starfield, Bethesda svela la data di uscita dell'esclusiva Xbox

Con un trailer inedito Bethesda Softworks ha rivelato al mondo la data di uscita ufficiale di Starfield, il nuovo gioco di ruolo open world ambientato nello spazio. Il titolo sarà disponibile su PC e Xbox Series, anche via Game Pass, il 6 settembre 2023. Quasi un anno dopo rispetto alla data iniziale, fissata nel novembre 2022. Il nuovo trailer non rivela troppo di quella che è la prima vera esclusiva per Xbox dall’uscita della nuova generazione. Microsoft ha infatti acquisito Bethesda tramite la compagnia madre Zenimax per 7,5 miliardi di dollari nel 2021, e questo gioco sarà la prima produzione tripla A della compagnia a non uscire anche su PlayStation, da molti anni a questa parte. Starfield promette un mondo immenso con una grandissima libertà di esplorazione, una sorta di Skyrim dello spazio, come molti lo chiamano, dalla realizzazione tecnica che promette già faville.