Potremmo chiamarla una piccola rivoluzione nel campo degli integratori alimentari. Da tempo la scienza procede sempre più spedita nell’universo dell’infinito piccolo, ovvero il cosmo dentro di noi, con rivelazioni sbalorditive. Quando si parla di miliardi di cellule, o come in questo caso di batteri, non si sparano numeri a caso, è davvero così. Oggi però si è compiuto un ulteriore passo avanti, arrivando a distinguere la qualità di questi miliardi di batteri, perché non sono tutti uguali. Ci sono, infatti, quelli buoni e quelli cattivi. Andiamo per ordine: il nostro sistema digestivo è molto complesso, più di quanto si possa immaginare. Un lavoro che coinvolge un articolato insieme di organi, ben oltre il semplice apparato digerente, e che conclude il suo itinerario nel nostro intestino, di fatto il centro fisiologico del nostro benessere1.

È proprio qui che vive e prospera una megalopoli inimmaginabile fatta da migliaia di miliardi di batteri vivi, quella che la scienza chiama microbiota intestinale, responsabile di una varietà di funzioni vitali2. Digestione a parte, è l’intestino a regolare il sistema immunitario, con riflessi diretti sulle nostre funzioni cognitive3. Quando si dice che l’intestino è il nostro “secondo cervello”, qualche buontempone ci scherza su: non sa che ci sono tra i 200 e i 600 milioni di neuroni nel sistema nervoso dell’intestino umano, pari al numero di cellule nervose del midollo spinale4 e che un’impropria attività del microbiota intestinale può provocare infiammazioni cerebrali5. Senza generare allarmismi inutili è comunque importante vegliare sui batteri che colonizzano il nostro intestino.

Un’alimentazione equilibrata, con zuccheri moderati, e un regolare esercizio fisico sono elementi irrinunciabili6, su questo non esistono alibi. Ma il consumo sistematico e prolungato di probiotici e prebiotici può essere di grande aiuto a supportare la microflora intestinale7.

Le piccola rivoluzione (dagli effetti non così piccoli, a dire il vero) viene dal numero uno del settore della nutrizione e del benessere, Herbalife Nutrition , che a fine pandemia, con la ripresa delle attività fisiche, ha calato il suo asso dopo una lunga sperimentazione: si chiama Microbiotic Max, un integratore alimentare con fibre prebiotiche e soprattutto con due miliardi di batteri “buoni e vivi” a bustina, il viatico migliore per vedere coronati gli sforzi e l’impegno profusi nel mangiare con attenzione e nel fare movimento.

Il prodotto contiene per porzione 1 miliardo di batteri da Bifidobacterium lactis HN019 e 1 miliardo di batteri vivi (UFC) da Lactobacillus helveticus R52, oltre a un alto contenuto di fibre prebiotiche da galattoligosaccaridi GOS, che lavorano insieme per aiutare a sostenere i propri obiettivi nutrizionali.

Formulato nella soluzione più pratica, in bustine al delicato gusto di vaniglia, lo si può assumere ovunque, pure in viaggio. Basta versare il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d’acqua (circa 100 ml) e mescolare fino a quando non si sarà sciolto. Lo si può fare anche col fondo della bottiglietta d’acqua. Microbiotic Max, inoltre, può essere aggiunto al frullato proteico di Herbalife Nutrition Formula 1 dopo averlo shakerato. L’importante è utilizzare le bustine di Microbiotic Max con liquidi sempre a una temperatura inferiore ai 25 °C, proprio per mantenere l’efficacia del prodotto. Microbiotic Max si può consumare una volta al giorno, come parte di una dieta bilanciata e variata abbinata a un sano stile di vita.

Per maggiori informazioni su come acquistare i prodotti Herbalife Nutrition .

Fonti :

1 Boland M. J Sci Food Agric. 2016 May;96(7):2275-83.

2Sender R et al. PLoS Biol. 2016 Aug; 14(8): e1002533

3Tooley KL. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3009.

4 Furness JB, et al. Adv Exp Med Biol. 2014;817:39-71.

5 Galland L. J Med Food. 2014 Dec;17(12):1261-72.

Cerovic M, et al. Front Aging Neurosci. 2019 Oct 18; 11:284.

6 Clarke SF, et al. Gut. 2014;63(12):1913-20

Zoetendal EG, et al. ISME J. 2012;6(7):1415-26.

7 Li C, et al. J Dairy Sci. 2020 Jul;103(7):5816-5829