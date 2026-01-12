Star Wars Jedi: Fallen Order PC

🔥 Offerta Amazon
Star Wars Jedi: Fallen Order – Standard | PC Download – Origin Code
Scopri l’Ultimo Capitolo della Saga di Star Wars
Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel mondo di Star Wars? Con Star Wars Jedi: Fallen Order, potrai esplorare una galassia recentemente conquistata dall’Impero e diventare un vero Jedi. Il gioco ti offre la possibilità di combattere per la sopravvivenza, esplorare i misteri di una civiltà antica e ricostruire l’Ordine Jedi.
Un’Avventura Epica
Come ex Padawan in fuga, dovrai completare il tuo addestramento e sfuggire alle grinfie dell’Impero. Con l’aiuto di un ex Cavaliere Jedi, un pilota irascibile e un droide senza paura, dovrai affrontare le diaboliche macchinazioni dell’Impero in un’avventura dalla forte impronta narrativa.
Vantaggi del Gioco
- Sistema di combattimento innovativo: con attacchi, parate e schivate, più potenti abilità della Forza per superare gli ostacoli
- Esplorazione libera: scopri la galassia e decide quando e dove spostarti, con la possibilità di tornare negli ambienti già esplorati e affrontarli in modo diverso
Una Nuova Storia dei Jedi
Il gioco offre una storia originale e avvincente, con personaggi freschi e ambientazioni nuove. Potrai esplorare antiche foreste, dirupi spazzati dai venti e giungle infestate, e scoprire i segreti della civiltà antica.
