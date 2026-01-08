Star Trek: anteprima a New York

L’American Museum of Natural History di New York si è illuminato di blu per ospitare il red carpet della premiere mondiale di “Star Trek: Starfleet Academy”, la nuova serie del franchise ambientata nel XXXII secolo. L’attrice Celia Rose Gooding, che interpreta Uhura in “Strange New Worlds”, ha guidato giornalisti e fan attraverso una serata ricca di rivelazioni e anticipazioni sulla serie, che debutterà il 15 gennaio su Paramount+.

L’atmosfera era elettrica, con la celebrazione imminente dei 60 anni di Star Trek che aleggiava nell’aria, mentre il cast stellare e i produttori sfilavano per raccontare cosa ci aspetta nella serie. Il villain della serie, Nus Braka, interpretato da Paul Giamatti, è stato descritto come un uomo “molto, molto cattivo”, arrabbiato e infelice. Dall’altra parte, la premio Oscar Holly Hunter interpreterà il ruolo di Nahla Ake, Capitano e Rettrice dell’Accademia, un personaggio complesso e duplice che richiede enorme pazienza ed empatia.

Tra il corpo docenti dell’Accademia, i fan saranno felici di ritrovare Tig Notaro nei panni dell’ingegnere Jett Reno. La vera bomba è stata sganciata da Gina Yashere, che interpreterà l’istruttrice Lura Thok, un ibrido genetico tra un Klingon e un Jem’Hadar, un mix di specie mai visto prima. Il cuore pulsante della serie sono i cadetti, e il red carpet ci ha permesso di conoscerli meglio, ognuno con le proprie peculiarità e conflitti.

I produttori esecutivi Alex Kurtzman e Noga Landau hanno descritto la prima stagione in tre parole: “Nuova, Sexy, Avventurosa” e aggiungendo poi “Emotiva e Spaventosa”. La serie è già stata rinnovata e le riprese della seconda stagione sono in corso. La serie punta a mescolare la nostalgia del passato con una freschezza adolescenziale e “sexy” mai vista prima in Star Trek, pronta a conquistare sia i veterani che la Gen Z.