2.4 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Gossip

Star Trek: anteprima a New York

Da stranotizie
Star Trek: anteprima a New York

L’American Museum of Natural History di New York si è illuminato di blu per ospitare il red carpet della premiere mondiale di “Star Trek: Starfleet Academy”, la nuova serie del franchise ambientata nel XXXII secolo. L’attrice Celia Rose Gooding, che interpreta Uhura in “Strange New Worlds”, ha guidato giornalisti e fan attraverso una serata ricca di rivelazioni e anticipazioni sulla serie, che debutterà il 15 gennaio su Paramount+.

L’atmosfera era elettrica, con la celebrazione imminente dei 60 anni di Star Trek che aleggiava nell’aria, mentre il cast stellare e i produttori sfilavano per raccontare cosa ci aspetta nella serie. Il villain della serie, Nus Braka, interpretato da Paul Giamatti, è stato descritto come un uomo “molto, molto cattivo”, arrabbiato e infelice. Dall’altra parte, la premio Oscar Holly Hunter interpreterà il ruolo di Nahla Ake, Capitano e Rettrice dell’Accademia, un personaggio complesso e duplice che richiede enorme pazienza ed empatia.

Tra il corpo docenti dell’Accademia, i fan saranno felici di ritrovare Tig Notaro nei panni dell’ingegnere Jett Reno. La vera bomba è stata sganciata da Gina Yashere, che interpreterà l’istruttrice Lura Thok, un ibrido genetico tra un Klingon e un Jem’Hadar, un mix di specie mai visto prima. Il cuore pulsante della serie sono i cadetti, e il red carpet ci ha permesso di conoscerli meglio, ognuno con le proprie peculiarità e conflitti.

I produttori esecutivi Alex Kurtzman e Noga Landau hanno descritto la prima stagione in tre parole: “Nuova, Sexy, Avventurosa” e aggiungendo poi “Emotiva e Spaventosa”. La serie è già stata rinnovata e le riprese della seconda stagione sono in corso. La serie punta a mescolare la nostalgia del passato con una freschezza adolescenziale e “sexy” mai vista prima in Star Trek, pronta a conquistare sia i veterani che la Gen Z.

Articolo precedente
Serie tv The Pitt: Stati Uniti
Articolo successivo
Neve 2026: Ultimi Aggiornamenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.