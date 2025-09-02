Star sul red carpet: l’incanto della Mostra di Venezia

La settima giornata della Mostra del Cinema di Venezia ha visto il red carpet animato dalle star. Tra gli arrivi più attesi c’era la regista premio Oscar Kathryn Bigelow, che ha presentato il suo film “A House of Dynamite”.

Dopo le 20.30, è stata la volta di Al Pacino, protagonista del film fuori concorso “Dead Man’s Wire”, diretto da Gus Van Sant. L’atmosfera sul Lido è elettrica, caratterizzata dall’eleganza e dal fascino delle celebri personalità del cinema che hanno sfilato sul tappeto rosso.