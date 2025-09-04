Star italiane brillano al tappeto rosso della Mostra di Venezia

Sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, i riflettori si sono accesi sul film “Duse”, interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, che racconta gli ultimi anni della vita della celebre attrice. Nel concorso di questa giornata, si è visto anche “The Voice of Hind Rajab” di Ben Hania, accolto con oltre venti minuti di applausi dal pubblico.

Le star internazionali hanno colorato l’evento. Tra loro, Rooney Mara e Joaquin Phoenix, una delle coppie più affascinanti di Hollywood, hanno sfilato mostrando la loro solidarietà per la causa palestinese indossando una spilla rossa. Mara ha scelto un mini abito in tulle e pizzo firmato Givenchy, mentre Noémie Merlant ha portato un abito giallo burro dal top strutturato e gonna morbida. Jason Momoa ha sorpreso tutti con un completo rosa, abbinato a sandali.

L’atmosfera si è arricchita di eleganza con le scelte di molte altre celebrità. Alba Parietti ha brillato in un abito di paillettes nere, mentre Valeria Bruni Tedeschi ha indossato un vestito nude ricamato di perline, abbinato a sandali e un collier prezioso. Emanuela Fanelli ha puntato su una tuta a gamba larga con una profonda scollatura, completata da gioielli Cartier. Infine, Costanza Caracciolo ha scelto un classico abito zaffiro con nodo e scollatura, arricchito da gioielli scintillanti. Il tappeto rosso ha così visto sfilare una vera e propria parata di stili e colori, rendendo omaggio alla settima arte.