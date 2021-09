Star in the Star in barba alle critiche (ed ai dati di ascolto decisamente disastrosi per un debutto) punta avanti per la sua meta e nel corso della seconda puntata – che andrà in onda domani, giovedì 23 settembre – entrerà in gioco un’altra maschera.

Ascolti 16 settembre, ecco quanto ha fatto la prima puntata di Star in the Star https://t.co/HWAkjRBOUP — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 17, 2021

Dopo l’eliminazione di Elton John (interpretato da Massimo Di Cataldo), Ilary Blasi darà il benvenuto a Paul McCartney. L’ex componente dei Beatles affiancherà così gli altri nove artisti in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

Nel corso della seconda puntata saranno smascherate due celebrità. In gara – come già scritto – sono rimasti ancora Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Lady Gaga, Madonna, Zucchero, Claudio Baglioni, Patty Pravo e Loredana Bertè. Le stelle che interpretano quelle stelle sono, fra i più accreditati, Alexia (nei panni di Michael Jackson), Luca Laurenti (in quelli di Claudio Baglioni), Adriano Pappalardo (sotto la maschera di Zucchero) e Syria (in Loredana Bertè). Qualcuno ha ipotizzato anche una Pamela Prati sotto Patty Pravo e se fosse così ci sarebbe del genio.

Star in the Star, Paul McCartney in gara e due eliminazioni

Durante la seconda puntata ci saranno alcune novità, fra cui quella del canto totalmente dal vivo, come annunciato da Marcella Bella su Instagram. “Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo, alcuni davvero straordinari!“. La scorsa puntata, infatti, erano tutti in playback.