Star in the Star è il “nuovo” Cantante Mascherato di Canale 5 ma se da una parte i nomi di Milly Carlucci restano segretissimi fino alla prima puntata (la conduttrice ha parlato di incontri al buio, tapparelle abbassate, ingressi secondari…), i nomi di Ilary Blasi sembrerebbero essere tutt’altro che…segreti.

A rompere il silenzio è stato Davide Maggio con un suo classico BOOM dove ha spoilerato quello che dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) uno dei concorrenti che saranno mascherati da una stella della musica.

“Se pure Ilary Blasi è all’oscuro di tutto, noi no” – si legge su DavideMaggio.it – “Vi riveliamo infatti uno dei vip in pole position per prendere parte allo show. Si tratta di un cantante over (classe 1945), noto per la sua forza e potenza, che negli anni duemila si è trasformato in un’icona del reality show ed ora è pronto a ‘ricominciare‘ come imitatore misterioso. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, a Star in the Star ci sarà Adriano Pappalardo. Il vulcanico interprete dovrebbe calarsi nei panni di un big nella musica come Michael Jackson, Claudio Baglioni o Zucchero… Chi potrebbe mai imitare?”.

Che il cantante (ospite tra l’altro di una puntata de Il Cantante Mascherato) possa davvero essere nel cast di Star in the Star?

BOOM! Vi sveliamo il primo concorrente di Star in The Star https://t.co/EFZkBBdVxQ — Davide Maggio (@davidemaggio) September 1, 2021

Ilary Blasi – intervistata dal settimanale Tv Sorrisi & Canzoni – ha svelato il meccanismo di Star In The Star spoilerando anche un po’ di maschere che, come ne Il Cantante Mascherato, saranno sempre le stesse per ogni concorrente

In totale i vip in gara saranno 10 e fra le varie maschere ci sono Michael Jackson, Claudio Baglioni, Mina, Zucchero e Lady Gaga. Le altre cinque al momento restano top secret.