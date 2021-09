Come creano le maschere in Star in the Star? A porsi la domanda sono stati molti telespettatori e pure Pier Silvio Berlusconi che, come riportato da Dagospia, avrebbe minacciato la società che produce il programma di rendere le maschere più somiglianti, pena una querela per truffa.

“Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti [della società Banijay, ndr]: mittente Pier Silvio Berlusconi che, vista la puntata d’esordio, ne è uscito furibondo. Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni. Il punto chiave non è come il programma è stato apparecchiato (scene, luci, giuria, conduzione) ma proprio il cuore dell’idea, totalmente disattesa rispetto al contratto di appalto. Tanto che la parola chiave della diffida è “truffa”, avete letto bene: il pubblico è stato truffato, secondo Pier Silvio Berlusconi, perché il punto forte del programma era l’assoluta somiglianza tra il personaggio sul palco e la leggenda musicale interpretata. Il pubblico a casa doveva chiedersi: “Ma non sarà davvero Elton John? È identico! Ma come hanno fatto?”. Ovviamente niente di tutto questo: sul palco si esibivano impacciatissimi dei mascheroni da museo delle cere. Sembra difficile che la seconda puntata possa risolvere il problema. La discesa in campo del boss inferocito farà il miracolo?”.

Come creano le maschere, Ilary Blasi annuncia il cambiamento

Durante l’apertura della seconda puntata di Star in the Star, Ilary Blasi ha così annunciato il cambiamento delle maschere:

“In questo programma dentro ogni maschera si cela una star ed a proposito di maschere, vista la difficoltà della scorsa puntata, abbiamo cercato di modificarle per agevolare le nostre star nel canto. Vediamo se ci siamo riusciti!”.

Ecco il video di come viene creata una maschera, nel dettaglio quella di Patty Pravo.