Star in the Star chiude per flop. Era questa la notizia trapelata la scorsa settimana e lanciata da TvBlog che aveva riportato l’indiscrezione che parlava di chiusura anticipata del programma di Ilary Blasi a causa dei bassi ascolti.

Gli ascolti sono oggettivamente bassi (si parla di 11% di share a puntata), ma a quanto pare non così bassi da dover chiudere anzitempo. Pier Silvio Berlusconi avrà fatto i suoi calcoli ed avrà capito che il programma, seppur abbia suscitato scarso interesse nel pubblico, riesce a coprire tutti i costi del caso. Anche perché – senza Star in the Star in onda – il giovedì sera Canale 5 sarebbe costretta a mandare in replica qualche film che farebbe sicuramente meno dell’11% di share.

Star in the Star, il comunicato stampa che scaccia il pensiero della chiusura anticipata

Per questo motivo questa settimana il programma di Ilary Blasi tornerà con la terza puntata ed altre due eliminazioni, come specificato nel comunicato stampa.

“Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene nel corso della gara, nella puntata successiva potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Infine, due leggende dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità”.

Dopo aver scoperto Elton John (Massimo Di Cataldo), Patty Pravo (Gloria Guida) e Paul McCartney (Ronn Moss) a Star in the Star sono rimaste ancora otto maschere. Ci sono Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Lady Gaga, Madonna, Zucchero, Claudio Baglioni e Loredana Bertè.