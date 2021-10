Star in the Star 2021: le maschere dei vip arrivati in finale. Chi erano i cantanti della prima edizione dello show.

Ma quindi chi erano i vip sotto le maschere dei cantanti di Star in the Star? La prima edizione del programma, quella 2021, si è conclusa con una scoppiettante finale il 14 ottobre su Canale 5. E le sorprese non sono mancate. All’atto conclusivo di uno show che ha diviso il pubblico, tra pareri positivi e non poche critiche, sono arrivati infatti quattro cantanti importanti, Michael Jackson, Lady Gaga, Mina e Loredana Bertè. E sotto i loro volti si celavano altrettanti vip molto conosciuti e anche di grande talento.

Lady Gaga

Star in the Star: i vip sotto le maschere dei cantanti

A interpretare Lady Gaga in questa edizione del nuovo format è stata Silvia Salemi. La cantautrice classe 1978, famosa per il brano A casa di Luca, è apparsa nuovamente in uno show televisivi, dopo che in passato era stata concorrente di Ora o mai più.

Michael Jackson celava invece la grande Alexia, che si è piazzata al terzo posto e ha mostrato tutta la sua emotività, commuovendosi sul finale e ringraziando la produzione di Mediaset per averle dato questa opportunità. D’altronde, negli ultimi anni la cantante era scomparsa dai radar televisivi, e della sua voce si sentiva la mancanza. Al secondo posto è arrivata invece Mina, interpretata con grande enfasi da Lola Ponce, la cantante argentina famosa per aver recitato nel musical Notre Dame de Paris (ma anche per aver vinto Sanremo nel 2008 con Giò Di Tonno). Solo un concorrente è riuscito a far meglio di lei.

Star in the Star: il vincitore è Syria

A vincere la prima edizoine di Star in the Star è stata Loredana Bertè, o meglio Syria. La cantautrice romana, che negli ultimi mesi aveva fatto parlare di sé per delle esibizioni in strada in varie città italiane, ha interpretato con grande amore la collega più matura, riuscendo a conquistare pubblico e giuria fino all’atto finale.

Di seguito il video di una sua esibizione: