Star e animali: i celeb italiani che amano i loro pets

Molti personaggi noti condividono la loro vita con animali domestici, creando legami profondi e duraturi. Da William d’Inghilterra a Elisabetta Canalis, passando per Diletta Leotta e Valeria Marini, celebrities e animali domestici formano un legame sincero, spesso più stabile delle relazioni tra le coppie famose. Le immagini sui loro profili social, che li ritraggono mentre coccolano i loro cani e gatti, testimoniano questa connessione. In Italia, circa 12 milioni di gatti e 9 milioni di cani vivono in famiglia.

Tra le star amanti dei gatti, troviamo Taylor Swift e Serena Bortone, la quale condivide i suoi due gatti persiani Pierre e Chéri sui social. Anche Elisa Isoardi e Enrico Mentana hanno portato i loro animali in trasmissione. Natasha Stefanenko ama i gatti trovati per strada, mentre Chiara Francini tiene due Maine Coon. Francesco Gabbani, infine, ama sia i gatti che i cani, mentre Matilde Gioli ha un vero mini zoo con cavalli, gatti e cani.

Passando ai cani, Valeria Marini ha un cane di nome Stellare, mentre Diletta Leotta ha un volpino di Pomerania di nome Lillo. La labrador Paloma è ancora con Chiara Ferragni, mentre Fedez ha un altro labrador di nome Silvio. Francesca Pascale e Paola Turci si sono contese un meticcio, Lupo, adottato da Turci.

Il barboncino di Cattelan, Marino Bartoletti, è considerato parte della famiglia, come il cane Whisky di Filippa Lagerback. La perdita di un animale da compagnia può provocare grande dolore, come dimostrato dalle recenti esperienze di Nancy Brilli ed Elisabetta Canalis.

Le famiglie reali non sono da meno: il Principe William ha un cocker spaniel di nome Orla e la famiglia olandese vanta un barboncino, Mambo, mascotte di corte. Anche la Regina di Spagna ha una forte passione per i cani.