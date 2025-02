Star del GF Vip chiamata per il Grande Fratello e L’Isola: “Posso andarci”

Recentemente, la Marchesa D’Aragona è stata ospite di Monica Setta su Rai Due, dove ha discusso i suoi interventi di chirurgia estetica per ringiovanire il volto. Setta le ha chiesto se fosse vero che gli autori de “L’Isola dei Famosi” e del “Grande Fratello” l’abbiano contattata. La Marchesa ha confermato di aver ricevuto diverse proposte, rifiutando però categoricamente “L’Isola” e lasciando aperta la possibilità di partecipare al “Grande Fratello”, ma non in questa edizione.

La Marchesa ha condiviso le sue riflessioni, sottolineando il suo interesse per la televisione e il giornalismo, e ha apprezzato il programma di Setta per il suo focus sulle donne. Ha spiegato che ha rifiutato ripetutamente “L’Isola” perché non la considera adatta a lei, essendo un programma che, a suo avviso, ha dinamiche troppo selvagge. Ha dichiarato di aver invece avuto esperienze arricchenti in altri reality, come “Pechino Express”, un programma che ha trovato molto culturale e interessante.

Ha descritto la sua routine alimentare meticolosa, enfatizzando l’importanza del tè nella sua vita. Riguardo a un possibile ritorno nel “Grande Fratello”, ha rivelato di essere stata contattata e che sta considerando di partecipare, a patto che ci siano elementi che la stimolino. La Marchesa ha suggerito che il “Grande Fratello” avrebbe bisogno di un cast con vere star dei reality, come lei stessa, insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo, per rinvigorire il programma.