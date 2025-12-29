Stanza di Simo a Treviso

È stata inaugurata la “Stanza di Simo” all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, uno spazio per accogliere chi vive una condizione di inadeguatezza o disagio psicologico. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, e dei rappresentanti dell’Associazione Il Filo di Simo.

La “Stanza di Simo” nasce dal dolore di due genitori che, dopo la perdita del figlio, hanno voluto trasformare la tragedia in un’opportunità di salvezza per altri. un luogo di ascolto, condivisione e speranza, dove è possibile raccontarsi e trovare accoglienza e rispetto. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione Il Filo di Simo, che offre sostegno psicologico gratuito a persone in situazioni di disagio emotivo, con attenzione ai giovani e alle loro famiglie.

Il presidente dell’Associazione, Ivan Scremin, sottolinea che la “Stanza di Simo” rappresenta un luogo dove nessuno deve sentirsi solo e che chi soffre può trovare una possibilità di aiuto e ascolto. Anche il direttore generale Francesco Benazzi ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando la collaborazione tra istituzioni sanitarie e mondo associativo per rispondere ai bisogni della comunità.

L’Associazione Il Filo di Simo offre un supporto strutturato, con una segreteria che accoglie le richieste di aiuto e le inoltra a psicologi e psicoterapeuti. Nei casi di fragilità economica, l’Associazione si fa carico dei costi delle terapie. Vengono organizzati anche laboratori per le famiglie e incontri divulgativi su depressione e disagio giovanile, con attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Dal settembre 2021, 315 persone hanno chiesto aiuto, 140 utenti sono attualmente seguiti e il 70% degli utenti è composto da ragazzi tra i 12 e i 27 anni.