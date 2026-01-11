Stanza del Cinema a Genova

La nuova edizione della “Stanza del Cinema” si terrà lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la sala Borlandi della Società Ligure di Storia Patria a Palazzo Ducale. In questo appuntamento, Francesca Felletti e Juri Saitta presenteranno al pubblico la proposta di sala del mese di dicembre, che include film di grande richiamo popolare e titoli di varia provenienza festivaliera.

Tra i film di grande successo, spiccano “Buen camino” di Checco Zalone, “Avatar – Fuoco e cenere” di James Cameron e “Norimberga” con Russell Crowe. Tra i titoli di provenienza festivaliera, invece, ci sono l’ultimo “Leone d’Oro”, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, la tragicommedia corale rumena “L’anno nuovo che non arriva”, il taiwanese “La mia famiglia a Taipei” e il cinefilo “Filmlovers!” di Arnaud Desplechin.

Saranno inoltre presentate due ambiziose produzioni nostrane: “Primavera”, adattamento di Stabat Mater di Tiziano Scarpa, e “Ammazzare stanca”, biopic dedicato al collaboratore di giustizia Antonio Zagari. Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono il primo e il secondo lunedì del mese a Palazzo Ducale e sono aperti alla partecipazione del pubblico, con ingresso libero. La discussione sarà aperta al pubblico per parlare delle pellicole approdate in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.