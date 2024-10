Stanotte torna l’ora solare: come regolare le lancette

Scatta l’ora solare questa notte attorno alle 3, portando ad un guadagno di un’ora di sonno. Da ora in poi, le serate diventeranno più buie e le giornate più corte, ma si avrà più luce al mattino. Il ritorno all’ora legale avverrà la prossima primavera, quando sarà necessario anticipare l’orologio di un’ora.

Il cambio dall’ora legale a quella solare può avere effetti negativi sulla salute, come spiegato dal presidente della Società italiana di medicina ambientale, Alessandro Miani. Questo cambiamento altera la ritmicità circadiana, ovvero l’orologio biologico umano, il quale compie cicli di circa 24 ore senza segnali esterni. Il disallineamento di questi ritmi naturali può influenzare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Ricerche, come quelle condotte dall’Università di Stoccolma, hanno evidenziato un incremento del 4% degli attacchi cardiaci nella settimana successiva all’introduzione dell’ora solare. Inoltre, una parte significativa della popolazione potrebbe avere disturbi del sonno, con conseguenze sulla concentrazione, sull’umore e, di conseguenza, sul rendimento scolastico e lavorativo.

Ci sono evidenze che collegano il passaggio da ora legale a ora solare ad un aumento degli incidenti stradali e sul lavoro. Durante l’ora legale, si è registrata una diminuzione fino al 13% degli incidenti a danno di pedoni, grazie all’aumento della visibilità serale.

Per limitare gli effetti negativi di questo cambiamento, è consigliabile regolare gradualmente l’orario del sonno, andando a dormire 15-30 minuti prima nei giorni precedenti al cambio dell’ora. Passare più tempo all’aperto durante le ore di luce aiuterà a ricalibrare i ritmi naturali del corpo. È importante mantenere abitudini costanti riguardo agli orari di sonno e risveglio e limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire. L’attività fisica regolare può alleviare gli effetti legati al cambio d’ora, specialmente se svolta al mattino o nel pomeriggio; è sconsigliato allenarsi intensamente la sera, poiché l’aumento di adrenalina può disturbare il sonno. È preferibile optare per attività rilassanti come yoga o stretching nelle ore serali per favorire un riposo migliore.