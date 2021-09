Yuri Milner è un imprenditore e fisico russo, nato a Mosca ma con cittadinanza israeliana, diventato miliardario per aver investito, tanti anni fa, in Facebook, Groupon, Zynga ed altre startup di successo. Nel 2011 si parlò molto di lui perché aveva comperato una specie di reggia a Los Altos Hills, vicino Palo Alto, in Silicon Valley, pagando qualcosa come 100 milioni di dollari. Se ne riparliamo è perché l’autorevole rivista del MIT ha svelato che lo scorso ottobre Milner ha invitato a Los Altos un gruppo di scienziati per un summit, ai tempi segreto, che aveva l’obiettivo di cambiare davvero il mondo: trovare la formula per ringiovanire. Eravamo ancora nel pieno della pandemia e i presenti avevano tutti mascherina e test anti covid, ma non erano pochi quelli collegati in videoconferenza. Milner del resto non è estraneo a sortite di questo tipo: è il patron di un premio annuale da tre milioni di dollari dedicato a chi ottiene un grande passo in avanti scientifico.

Ma trovare la formula per ringiovanire non è soltanto un passo in avanti: è una rivoluzione assoluta, uno stravolgimento del senso di marcia della vita. Risponderebbe all’esigenza non di diventare immortali ma di avere una sorta di eterna giovinezza finché siamo in vita. Eliminare la vecchiaia pur diventando anagraficamente vecchi. Una meravigliosa follia, ma Milner è convinto che tramite le biotecnologie sia possibile. Il summit deve essere andato piuttosto bene perché nel frattempo è nata una startup, Altos Labs, con sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che punta a creare una rete globale di scienziati – super pagati, dicono – con l’obiettivo di trovare un modo di mandare al contrario l’orologio biologico della vita. Tra i finanziatori di Altos Labs ci sarebbe anche Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, tramite il suo veicolo finanziario Bezos Expeditions (che non ha commentato).

La cosa non stupisce affatto perché già nel 2013 uno dei fondatori di Google, Larry Page, fondò Calico Labs con più o meno lo stesso obiettivo. Da allora Calico è sparita dal radar fino alla primavera scorsa quando sul web è apparso un primo paper scientifico in attesa di revisione per la pubblicazione ufficiale, intitolato ”Partial reprogramming restores youthful gene expression through transient suppression of cell identity”. Insomma, quella roba lì. Come nota il magazine del MIT che ha raccontato la storia “i giovani vogliono diventare ricchi, e i ricchi vogliono diventare giovani”. Lo si è visto qualche giorno fa quando è stato annunciato il grande ritorno sulla scena di un gruppo pop leggendario, gli Abba: è uscito un nuovo disco e presto partirà un tour digitale dove sul palco gli Abba canteranno oggi ma con le sembianze che avevano quaranta anni fa. Per realizzare questi effetti speciali sono al lavoro centinaia di telecamere collegate a migliaia di sensori, ha raccontato la BBC, che riprendono ogni loro movenza per ricreare avatar digitali perfetti, ma giovani. Come sarà? Difficile dirlo: quando Martin Scorsese ha provato una tecnologia simile per ringiovanire Robert De Niro in “The Irishman” il risultato è stato un De Niro con il volto giovanissimo che si muoveva come un grosso orso: non convincente insomma. Ma parliamo di effetti speciali: Altos Labs, Calico e le altre startup che puntano sulla riprogrammazione cellulare vogliono mandare indietro le lancette dell’orologio della vita sul serio. Come Benjamin Button, il protagonista di un altro film, bellissimo stavolta, che nasce vecchio e muore giovane, ma non diventa felice per questo motivo.

La gioventù infatti è sì un fatto fisico, biologico, legato all’efficienza dei nostri organi, all’elasticità di muscoli e articolazioni, ma è anche una questione mentale, psicologica. Una attitudine verso la vita. Sei giovane, a mio avviso, fin quando i sogni sono più importanti dei ricordi. Quando questa bilancia si inverte, inizia una fase nuova. E anche se sembri giovane, non lo sei più.