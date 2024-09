Standard Ethics conferma il rating “EE” di TIP

– Standard Ethics, agenzia indipendente che analizza le politiche di sostenibilità messe in atto dalle imprese, ha confermato il Corporate Rating “EE” di TIP – Tamburi Investment Partners, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan. L’Outlook è “Positivo”.

L’Agenzia sottolinea che TIP adotta una strategia sui temi ESG Environmental, Social, Governance in linea alle indicazioni provenienti da Onu, Ocse e Unione Europea e, in coerenza al proprio modello industriale, il processo di investimento integra i temi di sostenibilità sia in fase preliminare sia nella successiva fase di gestione della partecipazione attraverso monitoraggio e linee guida.

Standard Ethics sottolinea inoltre che TIP ha completato la mappatura e la compensazione delle proprie emissioni e prosegue il percorso di educazione finanziaria e di valorizzazione dei dipendenti e che la remunerazione del management ed i piani di incentivazione sono legati anche al raggiungimento di obiettivi ESG. Ha infine registrato favorevolmente l’adesione da parte di TIP al

Global Compact e ai Principles for Responsible Investment.