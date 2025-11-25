Standard Chartered diventa custode digitale per 21shares

Standard Chartered, uno dei principali gruppi bancari internazionali, è stato nominato custode digitale per 21shares, uno dei maggiori emittenti mondiali di crypto Exchange Traded Products (ETP). L’accordo rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dei servizi istituzionali di 21shares, che già offre una vasta gamma di prodotti di investimento in criptovalute e solide capacità di gestione del rischio.

La collaborazione tra queste due realtà di primo piano mira a rispondere alla crescente domanda degli investitori istituzionali che desiderano partecipare al mercato degli asset digitali in modo sicuro e regolamentato. Grazie all’esperienza globale di Standard Chartered nel settore bancario cross-border e al suo innovativo servizio di custodia digitale, 21shares potrà offrire soluzioni ancora più affidabili e sicure ai propri clienti istituzionali.

Negli ultimi anni, l’interesse degli investitori istituzionali verso il mondo delle criptovalute è cresciuto in modo esponenziale. Tuttavia, la sicurezza e la conformità normativa restano elementi chiave per favorire una più ampia adozione degli asset digitali. In questo contesto, la custodia digitale rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la protezione degli investimenti e la tranquillità degli operatori professionali.

Standard Chartered ha sviluppato un servizio di custodia digitale basato in Lussemburgo, registrato presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), che offre una piattaforma sicura e conforme per la conservazione degli asset digitali. Questa infrastruttura consente a 21shares di rafforzare ulteriormente la propria offerta, assicurando ai clienti istituzionali un accesso trasparente e regolamentato al mercato delle criptovalute.

Margaret Harwood-Jones, Global Head of Financing and Securities Services di Standard Chartered, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Siamo entusiasti di offrire i nostri servizi di custodia digitale ai provider di ETP e ad altre istituzioni, permettendo loro di soddisfare i più elevati standard di sicurezza e conformità. Collaborare con 21shares come custode digitale ci consente di estendere la nostra esperienza nell’ecosistema degli asset digitali e di supportare prodotti collegati agli asset digitali, offrendo agli investitori istituzionali le garanzie di cui hanno bisogno”.

Anche Mandy Chiu, Global Head of Product Development di 21shares, ha evidenziato il valore strategico della partnership: “La collaborazione con Standard Chartered segna una tappa fondamentale nella nostra missione di portare infrastrutture di livello istituzionale nell’ecosistema degli asset digitali. Standard Chartered, tra le istituzioni finanziarie più affidabili al mondo, offre una profonda competenza in ambito bancario cross-border, gestione del rischio e custodia. Il loro supporto rafforza la nostra capacità di rispondere alle esigenze in evoluzione degli investitori istituzionali, garantendo un accesso conforme e trasparente al mercato crypto”.