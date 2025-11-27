Stand-in: uno spettacolo asciutto a Milano

Venerdì 28 novembre alle ore 21.30 all’Après-coup di Milano va in scena “Stand-in: uno spettacolo asciutto”, con Vincenzo Albano.

“Stand-in” non è stand-up, ma si avvicina molto nell’essenza: un microfono e la fantasia, del comico e del pubblico. Vincenzo Albano prende gli spettatori per mano e li porta a guardare, attraverso la lente dell’ironia, gli aspetti della vita di tutti i giorni: una sferzata caustica sui luoghi comuni, sulle manie di ognuno – come lo sport o i social – ma anche su argomenti importanti, come famiglia e futuro.

C’è spazio anche per l’intrattenimento puro leggero con canzoni e improvvisazioni che coinvolgono il pubblico.

Il biglietto costa 15 euro, per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 02 38243105.