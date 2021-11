Hanno resistito fino all’ultimo, rinunciando a feste, matrimoni, vacanze. La paura del vaccino era più forte della voglia di libertà. Solo ieri, dopo essere stati tagliati fuori pure dal mondo del lavoro, Gaia Terrano e Andrea Cintura – 24 anni lei, 23 lui – si sono presentati mano nella mano al centro vaccinale del Policlinico di Palermo per la prima dose: “Il Green Pass ci serve per lavorare e per divertirci. .. “.

Perché avete aspettato tanto?

“In Sicilia – dice Gaia – c’è stata più di una morte sospetta e ci ha terrorizzato il caso della 18enne di Genova morta dopo la prima dose di AstraZeneca. Ogni volta che decidevamo di prenotare il vaccino, sui social spuntava la notizia di qualcuno che aveva avuto reazioni gravi”.

Perché avete cambiato idea?

“I nostri familiari si sono vaccinati tutti. Io e Andrea eravamo rimasti gli unici. Non potevamo più andare al cinema o in pizzeria, a meno di non fare il tampone ogni volta. Abbiamo rinunciato a feste e al viaggio con gli amici per paura del contagio. Ma non possiamo rinunciare al nostro futuro. Voglio fare la tatuatrice e per iscrivermi al corso mi hanno chiesto il Green Pass. Andrea lavora da un parrucchiere , ma il suo titolare lo ha sospeso perché non ha il certificato verde”.

È stata così dura vaccinarsi?

“Mi tremavano le gambe. Per fortuna con me c’era Andrea. I medici del Policlinico ci hanno spiegato rischi e benefici, e ci siamo sentiti più sicuri”.

La paura del vaccino era più forte di quella di ammalarsi?

“Finora sì. So che ci sono persone che sono state uccise dal virus, ma le notizie sui vaccini sono state contraddittorie”.

Se tornasse indietro, si vaccinerebbe prima?

“Dovevo sentirmi pronta. Certo, la spinta del Green Pass obbligatorio per lavorare è stata decisiva. E poi i contagi aumentano e mi spaventa un Natale in rosso come quello dell’anno scorso. Ora mi sento sollevata e sono ansiosa di tornare a fare le cose che fanno i miei coetanei vaccinati”.