Stanchi dell’Italia? Ecco la città europea dove gli expat vivono meglio: un record straordinario.

Alzi la mano chi non ha mai desiderato cambiare vita e trasferirsi all’estero. La società di consulenza Mercer ha indicato Zurigo come la migliore destinazione per expat per la sua eccellente qualità della vita, unendo innovazione e tradizione. Nel recente Quality of Living City Ranking, Zurigo si è posizionata al primo posto grazie ai bassi tassi di criminalità, servizi pubblici di alta qualità, una vita culturale vivace, infrastrutture impeccabili e un forte impegno per la sostenibilità. Situata lungo il fiume Limmat e il Lago di Zurigo, la città è un hub globale con oltre 400.000 espatriati, rappresentando la più grande comunità di questo tipo in Svizzera.

Zurigo ha saputo mantenere la sua identità storica, specialmente nella Città Vecchia, che mostra tracce di oltre 2000 anni di storia, mentre elementi moderni come le vetrate della Fraumünster testimoniano l’armonia tra passato e presente. È stata nominata per cinque anni consecutivi la città più intelligente del mondo dall’IMD Smart City Index.

Per chi desidera trasferirsi, Zurigo offre una rete di trasporti pubblici efficiente, un sistema sanitario all’avanguardia e una ricca offerta culturale con musei e gallerie. La bellezza naturale è un ulteriore richiamo, con il Lago di Zurigo e le montagne circostanti. Tuttavia, vivere a Zurigo presenta costi elevati: gli affitti superano del 127,6% la media europea. Nonostante ciò, i salari elevati compensano questi costi. In definitiva, Zurigo supera le aspettative per chi cerca una vita migliore, con servizi di altissimo livello e una cultura eccezionale, rendendola una scelta ideale nel cuore dell’Europa.