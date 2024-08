Stampante Multifunzione HP DeskJet 2820e 588K9B, A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca

58,00€ - 39,00€

(as of Aug 22, 2024 10:10:11 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Inserisci il codice promozionale “jktk” durante la registazione al servizio per ottenere 2 mesi aggiuntivi di HP Instant Ink; codice valido fino al 31 luglio 2024

CONNETTIVITA’: è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso

STAMPA: fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica

Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante

CON HP+ OTTIENI 1 ANNO DI GARANZIA SUPPLEMENTARE E 3 MESI DI INSTANT INK INCLUSO CON HP+; Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza

Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare.

La stampante HP DeskJet 2820e 588K9B è compatibile con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia