Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
299,99€ – 267,90€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
HP Color LaserJet Pro 3302fdw 499Q8F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico, 25 ppm B/N e a Colori, USB, Wi-Fi, Ethernet, Fax, Copia, Scansiona, ADF da 50 Fogli, HP Smart, Blu
HP Color LaserJet Pro 3302fdw: Lasciati Sorprendere dalla Versatilità
Scopri la HP Color LaserJet Pro 3302fdw, una stampante multifunzione A4 che unisce praticità e qualità. Perfetta per uffici e piccole aziende, offre prestazioni elevate in un design compatto.
Funzionalità Avanzate
Questa stampante non si limita a stampare: è un vero e proprio centro di lavoro. Con una velocità di 25 pagine al minuto, sia in bianco e nero che a colori, garantirà sempre un lavoro efficiente. Grazie alla funzione di stampa fronte e retro automatica, potrai risparmiare tempo e carta. Inoltre, l’ADF da 50 fogli permette di scansionare e copiare con facilità.
Connettività Intelligente
Con molteplici opzioni di connessione, come USB, Wi-Fi ed Ethernet, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo mobile grazie al supporto di Apple AirPrint, Mopria e HP Smart. Rimanere connessi non è mai stato così semplice!
Sicurezza e Sostenibilità
La HP Wolf Pro Security garantisce che le tue informazioni siano al sicuro grazie a funzionalità come l’avvio sicuro e la protezione a livello di password. Inoltre, la stampante è progettata per essere sostenibile, utilizzando materiali riciclati nei toner e nel packaging, senza compromettere le prestazioni.
Vantaggi Pratici
- Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte-retro automatica.
- Scansione e copia rapide grazie all’ADF da 50 fogli.
Scegli di Migliorare il Tuo Ufficio
Non lasciare che inefficienze rallentino il tuo lavoro. Scegli l’HP Color LaserJet Pro 3302fdw e porta la tua produttività a un livello superiore. Acquista ora e scopri la differenza!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,99€ - 267,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HP Color LaserJet Pro 3302fdw…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 529,00€ - 499,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 799,00€ - 749,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DREAME L40s Pro Ultra Robot…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 149,00€ - 129,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Foppapedretti Asse da stiro Assai,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 229,00€ - 169,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi TV F Pro 32,…