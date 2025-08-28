Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

🔥 Offerta Amazon

HP Color LaserJet Pro 3302fdw 499Q8F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico, 25 ppm B/N e a Colori, USB, Wi-Fi, Ethernet, Fax, Copia, Scansiona, ADF da 50 Fogli, HP Smart, Blu

HP Color LaserJet Pro 3302fdw: Lasciati Sorprendere dalla Versatilità

Scopri la HP Color LaserJet Pro 3302fdw, una stampante multifunzione A4 che unisce praticità e qualità. Perfetta per uffici e piccole aziende, offre prestazioni elevate in un design compatto.

Funzionalità Avanzate

Questa stampante non si limita a stampare: è un vero e proprio centro di lavoro. Con una velocità di 25 pagine al minuto, sia in bianco e nero che a colori, garantirà sempre un lavoro efficiente. Grazie alla funzione di stampa fronte e retro automatica, potrai risparmiare tempo e carta. Inoltre, l’ADF da 50 fogli permette di scansionare e copiare con facilità.

Connettività Intelligente

Con molteplici opzioni di connessione, come USB, Wi-Fi ed Ethernet, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo mobile grazie al supporto di Apple AirPrint, Mopria e HP Smart. Rimanere connessi non è mai stato così semplice!

Sicurezza e Sostenibilità

La HP Wolf Pro Security garantisce che le tue informazioni siano al sicuro grazie a funzionalità come l’avvio sicuro e la protezione a livello di password. Inoltre, la stampante è progettata per essere sostenibile, utilizzando materiali riciclati nei toner e nel packaging, senza compromettere le prestazioni.

Vantaggi Pratici

Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte-retro automatica.

Scansione e copia rapide grazie all’ADF da 50 fogli.

Scegli di Migliorare il Tuo Ufficio

Non lasciare che inefficienze rallentino il tuo lavoro. Scegli l’HP Color LaserJet Pro 3302fdw e porta la tua produttività a un livello superiore. Acquista ora e scopri la differenza!