24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Offerte

Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

Da StraNotizie
Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 299,99€ – 267,90€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

HP Color LaserJet Pro 3302fdw 499Q8F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatico, 25 ppm B/N e a Colori, USB, Wi-Fi, Ethernet, Fax, Copia, Scansiona, ADF da 50 Fogli, HP Smart, Blu

HP Color LaserJet Pro 3302fdw: Lasciati Sorprendere dalla Versatilità

Scopri la HP Color LaserJet Pro 3302fdw, una stampante multifunzione A4 che unisce praticità e qualità. Perfetta per uffici e piccole aziende, offre prestazioni elevate in un design compatto.

Funzionalità Avanzate

Questa stampante non si limita a stampare: è un vero e proprio centro di lavoro. Con una velocità di 25 pagine al minuto, sia in bianco e nero che a colori, garantirà sempre un lavoro efficiente. Grazie alla funzione di stampa fronte e retro automatica, potrai risparmiare tempo e carta. Inoltre, l’ADF da 50 fogli permette di scansionare e copiare con facilità.

Connettività Intelligente

Con molteplici opzioni di connessione, come USB, Wi-Fi ed Ethernet, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo mobile grazie al supporto di Apple AirPrint, Mopria e HP Smart. Rimanere connessi non è mai stato così semplice!

Sicurezza e Sostenibilità

La HP Wolf Pro Security garantisce che le tue informazioni siano al sicuro grazie a funzionalità come l’avvio sicuro e la protezione a livello di password. Inoltre, la stampante è progettata per essere sostenibile, utilizzando materiali riciclati nei toner e nel packaging, senza compromettere le prestazioni.

Vantaggi Pratici

  • Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte-retro automatica.
  • Scansione e copia rapide grazie all’ADF da 50 fogli.

Scegli di Migliorare il Tuo Ufficio

Non lasciare che inefficienze rallentino il tuo lavoro. Scegli l’HP Color LaserJet Pro 3302fdw e porta la tua produttività a un livello superiore. Acquista ora e scopri la differenza!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Stampante Multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw – A4, Wi-Fi, 25 ppm, ADF 50 Fogli

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,99€ - 267,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HP Color LaserJet Pro 3302fdw…

Lenovo IdeaPad Flex 5: 14″ WUXGA, Intel i3, 8GB RAM, 512GB SSD

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 529,00€ - 499,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook…

Dreame L40s Pro: Robot Aspirapolvere 19.000 Pa, Antigroviglio

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 799,00€ - 749,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DREAME L40s Pro Ultra Robot…

Asse da Stiro Foppapedretti Assai in Legno di Faggio Noce

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 149,00€ - 129,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Foppapedretti Asse da stiro Assai,…

Xiaomi TV F Pro 32″ QLED Smart TV – Alexa, Dolby Audio, AirPlay

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 229,00€ - 169,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi TV F Pro 32,…

Articolo precedente
Produzione di Frutta in Europa: L’Italia Leader del Settore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.