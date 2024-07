Stampante laser HP ad un PREZZO BOMBA per l’Amazon Prime Day

C’è davvero di tutto tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2024, che non riguarda solo le periferiche da gaming. A tal proposito, vi proponiamo questa stampante laser targata HP.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA SU AMAZON La protagonista di questa promozione è la HP LaserJet M110w 7MD66F, una stampante a singola funzione monocromatica. Questa periferica di colore bianco è in grado di stampare fronte e retro, senza contare che gode anche del pieno supporto al Wi-Fi, così che si possa collegare al modem/router di casa e si possano gestire le stampe anche a distanza, magari da uno smartphone o da un tablet. Vi è anche la possibilità di utilizzare l’applicazione ufficiale HP Smart, che rende tutto molto più semplice.

Per quel che riguarda la stampa, questo modello è in grado di stampare fino a 20 ppm, con risoluzione fino a 600x 600 DPI, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati.

Gli utenti interessati all’offerta, possono acquistare la stampante con il 10% di sconto rispetto al prezzo più basso recente ed il 23% di sconto rispetto al prezzo mediano. Si tratta quindi di un’ottima promozione.

