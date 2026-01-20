Stalli affidabili per animali in Italia

I volontari dell’Oipa di Padova lanciano un allarme sulla crescente tendenza di persone che si offrono come stallo temporaneo per animali in difficoltà, per poi tirarsi indietro all’ultimo momento. Sta succedendo sempre più spesso, secondo l’associazione, dove le persone leggono un appello per uno stallo, si offrono entusiasti e poi si tirano indietro all’ultimo momento. Questo comportamento crea un danno enorme.

La ricerca di stalli nella zona padovana è già complessa per ragioni logistiche come la vicinanza ai veterinari, la gestione dell’alimentazione, la somministrazione di farmaci e questioni organizzative che richiedono presenza costante. Quando qualcuno si offre e poi cambia idea all’ultimo, tutto il lavoro che è stato fatto salta. A pagarne le conseguenze sono gli animali, che restano senza una soluzione, spesso in situazioni di emergenza.

L’associazione richiama alla responsabilità e alla coerenza, ricordando che gli animali non sono giocattoli e che non si possono tirare fuori quando l’emozione del momento chiama. Particolarmente toccante è l’appello per alcuni gatti adulti, che chiedono cosa debbano fare per essere adottati e se debbano ritornare indietro nel tempo o truccarsi per essere accettati. Oipa Padova ribadisce che gli stalli sono un impegno concreto che richiede serietà, poiché ogni promessa ritirata è un rischio in più per una vita.

Per informazioni e disponibilità è possibile contattare i volontari al numero 340.1594115.