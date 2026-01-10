Stalking in Basilicata

11.5 C
È stato rinnovato il “Protocollo Zeus”, un’iniziativa promossa dalla Questura di Potenza alla quale la Regione Basilicata ha aderito. L’obiettivo è rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in particolare lo stalking.
L’assessore Latronico ha sottolineato che la prevenzione della violenza richiede una responsabilità condivisa.

