Stai per adottare un cucciolo? Le 5 cose da fare quando arriva un cane

Se stai per adottare un cane ancora cucciolo ci sono almeno 5 cose che devi sapere e fare quando arriva in casa, ecco quali sono.

I vostri bambini vi hanno pregato in ginocchio di prendere un cucciolo o voi stessi avete deciso che è finalmente il tempo per prenderne uno e crescerlo con voi? Allora fatevi travolgere dalla gioia, ma pensate anche ai vostri doveri.

Avere in casa con noi un animale porta dei vantaggi e degli aspetti positivi per lui e per noi, ma ci sono anche delle responsabilità da rispettare.

Se vuoi adottare un cucciolo, ci sono almeno 5 cose che bisogna sapere bene e bisogna fare assolutamente. Ne va della sua salute e sicurezza.

Vediamo, qui di seguito, quali sono le prime cose necessarie, ovviamente tenendo sempre conto dell’opinione e delle indicazioni degli esperti sull’argomento.

Adottare un cucciolo: le prime 5 cose da fare

Prendersi cura di un cane, soprattutto se arriva ancora cucciolo a casa, deve essere un buon equilibrio tra affetto e responsabilità.

Ecco la guida che ti cui avrai bisogno:

portarlo dal veterinario per una prima visita, in modo da fornirlo di microchip e della prima vaccinazione: inoltre, la vaccinazione deve essere regolare ed effettuata ogni anno; polizza assicurativa: è importante valutarla e informarsi sulle garanzie che si possono ottenere, dal rimborso spese al controllo GPS dell’animale; rendere la casa sicura: reti per la sua sicurezza in balconi o cancelli sono d’obbligo, così come eliminare tutte le cose pericolose in casa per lui, come piante e fiori tossici; acquistare il cibo migliore: il veterinario sarà in grado di darvi tutte le informazioni sulla giusta dieta di un cane in base alla sua razza e in ogni fase della sua crescita; la sua alimentazione deve essere varia ma sempre equilibrata; dedicargli sempre le giuste attenzioni, anche per passeggiate e momenti di gioco: non è tempo perso, è tempo impiegato per il suo benessere fisico e mentale, per la sua energia e per il vostro legame.

Infine, ricordate che siete sempre voi i responsabili delle sue azioni. Per questo, soprattutto se vivete in un condominio, dovete rispettare alcune regole per una pacifica convivenza con altri animali e persone.