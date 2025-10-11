Stagnazione economica in Italia: sfide e prospettive future

La manovra di finanza pubblica in fase di progettazione del governo mostra un’inerzia che si riflette in una crescita economica stagnante. Il governo sembra concentrato sull’aumento della spesa militare e sulla negazione della restituzione del “fiscal drug” a lavoratori e pensionati. In un contesto mondiale caratterizzato da una stagnazione di lungo periodo, le economie del G20 hanno visto un calo dei tassi di crescita, passando da incrementi del 2-3% annui a valori tra 0,5% e 1%. Questo significa che i redditi richiedono tempi molto più lunghi per raddoppiare.

La stagnazione attuale non si traduce in tassi di crescita nulli, bensì in un’economia caratterizzata da bassi investimenti e da una combinazione di crescente disuguaglianza e disoccupazione. Le aziende, invece di reinvestire i profitti in innovazione, si rivolgono a pratiche finanziarie come stock buybacks e dividendi, alimentando una spirale di disuguaglianza.

La guerra economica avviata da Trump è sintomo di problemi preesistenti. Le politiche commerciali americane hanno accentuato le difficoltà economiche, legate a un modello di industrializzazione esportatrice che sta esaurendo il proprio potenziale. Il debito americano ha raggiunto livelli preoccupanti, mentre per gli esportatori il vantaggio competitivo legato ai costi del lavoro sta svanendo a causa dell’automazione e delle nuove tecnologie.

Per stimolare la crescita, sia i paesi sviluppati che quelli emergenti devono puntare a sviluppare la domanda interna, investire in infrastrutture e promuovere una classe media robusta. I paesi europei, e in particolare l’Italia, devono rendersi conto che politiche basate sull’austerità e sulla compressione dei salari non sono sostenibili e possono essere dannose quanto i dazi doganali.