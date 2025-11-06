Stagnazione dell’economia tedesca tra incertezze e sfide

L’economia tedesca è attesa a una stagnazione quest’anno, dopo due anni di contrazione, con una crescita lievemente prevista dello 0,7% per il futuro. La Camera di Commercio tedesca (DIHK) ha indicato che le sue previsioni sono più pessimistiche rispetto a quelle del governo, che stima una crescita dello 0,2% per quest’anno e dell’1,3% per l’anno successivo.

Il cancelliere Friedrich Merz, in carica da maggio, aveva espresso l’intenzione di stimolare la crescita della Germania, la principale economia europea, che affronta sfide come i costi energetici elevati, una domanda globale debole e la crescente competizione dalla Cina. Tuttavia, la DIHK sostiene che il tanto atteso cambiamento non si è verificato, con la situazione economica che continua a deteriorarsi. Durante la presentazione delle previsioni, la direttrice generale Melnikov ha riferito che le condizioni non sono migliorate nemmeno nei mesi estivi.

Un sondaggio condotto su 23.000 aziende mostra che solo il 15% delle imprese prevede un miglioramento nelle condizioni economiche nei prossimi dodici mesi, mentre una su quattro anticipa un peggioramento. Melnikov ha sottolineato che, sebbene il governo stia affrontando le questioni giuste, manca l’urgenza necessaria.

Le aziende si mostrano sempre più prudenti: solo una su cinque prevede di incrementare gli investimenti, mentre una su tre intende diminuirli. Rispetto ai livelli pre-crisi, gli investimenti aziendali sono ancora circa il 10% inferiori. Inoltre, le prospettive occupazionali si stanno deteriorando, con una azienda su quattro che prevede tagli al personale, mentre solo l’11% intende assumere. Circa il 56% considera l’aumento dei costi del lavoro un rischio significativo per l’attività. Il 58% delle aziende percepisce la debole domanda interna come un peso e il 57% vede l’ambiente economico come un rischio per il business.