Stagione Teatrale al Teatro Fenaroli di Lanciano

La 28ª Stagione Teatrale del Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano è pronta a prendere il via. Il cartellone degli eventi, pubblicato sul sito web di Abruzzo Turismo, propone una programmazione ampia e articolata, capace di attraversare generi, linguaggi e pubblici diversi. La stagione si sviluppa attraverso quattro sezioni: Prosa, Teatro Dialettale, Teatro Contemporaneo e Teatro Ragazzi, con l’obiettivo di coniugare qualità artistica, intrattenimento e attenzione alle diverse fasce di pubblico.

La sezione Prosa alterna classici e testi contemporanei, passando dal giallo investigativo alla commedia, fino a opere che riflettono sui nodi morali e sociali del presente. Il Teatro Contemporaneo propone un percorso di ricerca che intreccia letteratura, sperimentazione scenica e impegno civile, mentre il Teatro Dialettale torna con il XXI Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale.

La stagione si apre con il primo spettacolo di prosa venerdì 9 gennaio. Le conferme e le nuove sottoscrizioni degli abbonamenti sono previste dal 19 al 22 dicembre, mentre la vendita dei biglietti partirà dal 5 gennaio. La stagione si svolgerà dal mese di gennaio ad aprile al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano. I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita al botteghino e online. Per informazioni si può visitare il sito web www.teatrofenaroli.it o contattare il numero 0872 713586.