Stagione finita per Bennacer

Il Milan ieri ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Ismael Bennacer.

Dopo l’infortunio contro l’Inter nell’Euroderby di mercoledì sera, il giocatore del Milan aveva abbandonato in stampelle San Siro, destando non poca preoccupazione tra i fantallenatori. Preoccupazione confermata dagli esami a cui è stato sottoposto ieri il giocatore: stagione finita e tegola, per Pioli quanto per il Fantacalcio.

Il comunicato ufficiale del Milan: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia”.

Fantacalcio.it per Adnkronos