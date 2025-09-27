Stage Sales Department

Attività da svolgere:
- Contattare telefonicamente potenziali clienti forniti dall’Azienda
- Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi clienti
- Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte
- Gestire il primo contatto su prospect da attività inbound
- Supportare la forza vendita nella definizione degli appuntamenti
- Sviluppare reportistica delle attività svolte
- Raccogliere contatti e inviarli al CRM
Requisiti richiesti:
- Madrelingua Italiano
- Diploma scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
- Ottime capacità comunicative
- Intraprendenza
- Conoscenza del pacchetto Office
- Inclinazione al lavoro in team
- Propensione al raggiungimento degli obiettivi
- Inglese B2 / Spagnolo B2
Se sei interessato, contattaci subito!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Stage in Sales per contatti con potenziali clienti. Requisito: Ottime capacità comunicative. Beneficio: Esperienza pratica in un'azienda leader.
Ruolo: Driver per Just Eat. Requisito: Possedere un e-bike, scooter o auto con licenza. Beneficio: Guadagno garantito, anche in attesa di ordini.
Cercasi esperti nel recupero crediti per consulenza telefonica; diploma richiesto. Benefit: retribuzione variabile in base ai risultati.
Assistente tecnico di cantiere: coordina squadre e controlla sicurezza. Requisito chiave: esperienza 1-3 anni. Beneficio: contratto a tempo indeterminato.
Rider per Just Eat: consegni cibo a domicilio. Requisito: 18 anni e veicolo. Beneficio: guadagni fissi e mance interamente tue.