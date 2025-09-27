Stage Sales Department

25.7 C
Blastness, leader in Italia nella fornitura di piattaforme tecnologiche per strutture ricettive e consulenza in revenue management, è alla ricerca di candidati per stage curricolari retribuiti in ambito Sales. Sede: Roma (Zona Eur). Disponibilità immediata richiesta.

Attività da svolgere:

  • Contattare telefonicamente potenziali clienti forniti dall’Azienda
  • Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi clienti
  • Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte
  • Gestire il primo contatto su prospect da attività inbound
  • Supportare la forza vendita nella definizione degli appuntamenti
  • Sviluppare reportistica delle attività svolte
  • Raccogliere contatti e inviarli al CRM

Requisiti richiesti:

  • Madrelingua Italiano
  • Diploma scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
  • Ottime capacità comunicative
  • Intraprendenza
  • Conoscenza del pacchetto Office
  • Inclinazione al lavoro in team
  • Propensione al raggiungimento degli obiettivi
  • Inglese B2 / Spagnolo B2

Se sei interessato, contattaci subito!


