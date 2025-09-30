Stage Sales Department

Non è richiesta esperienza pregressa. È necessaria disponibilità immediata.
La risorsa si occuperà di:
- Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse.
- Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi prospect.
- Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte.
- Gestire i contatti da attività inbound (Form, Fiere, Eventi).
- Supportare la forza vendita nella definizione degli appuntamenti.
- Sviluppare report sulle attività svolte.
- Raccogliere contatti e biglietti da visita per il CRM.
Requisiti:
- Madrelingua Italiano
- Diploma di scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
- Ottime capacità comunicative
- Intraprendenza
- Conoscenza del pacchetto Office
- Inclinazione al lavoro in team
- Grande propensione al raggiungimento degli obiettivi
- Inglese B2 / Spagnolo B2
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
