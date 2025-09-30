16.1 C
Lavoro

Stage Sales Department

Offerte di Lavoro

Blastness, leader in Italia nella fornitura di piattaforme tecnologiche per strutture ricettive e consulenza in revenue management, cerca candidati per stage curricolari retribuiti in ambito Sales presso la sede di Roma (Zona Eur).

Non è richiesta esperienza pregressa. È necessaria disponibilità immediata.

La risorsa si occuperà di:

  • Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse.
  • Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi prospect.
  • Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte.
  • Gestire i contatti da attività inbound (Form, Fiere, Eventi).
  • Supportare la forza vendita nella definizione degli appuntamenti.
  • Sviluppare report sulle attività svolte.
  • Raccogliere contatti e biglietti da visita per il CRM.

Requisiti:

  • Madrelingua Italiano
  • Diploma di scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
  • Ottime capacità comunicative
  • Intraprendenza
  • Conoscenza del pacchetto Office
  • Inclinazione al lavoro in team
  • Grande propensione al raggiungimento degli obiettivi
  • Inglese B2 / Spagnolo B2

