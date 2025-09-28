16.5 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Lavoro

Stage nel Dipartimento Vendite

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Blastness, leader in Italia nella fornitura di piattaforme tecnologiche per strutture ricettive e consulenza in Revenue Management, è alla ricerca di candidati per stage curricolari retribuiti in ambito Sales presso la sede di Roma (Zona Eur).

Attività principali:

  • Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse.
  • Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi contatti.
  • Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte.
  • Effettuare il primo contatto con prospect da attività inbound (Form, Fiere, Eventi).
  • Supportare la forza vendita nella gestione degli appuntamenti.
  • Sviluppare reportistica sulle attività svolte.
  • Raccogliere contatti e biglietti da visita per il CRM.

Requisiti:

  • Madrelingua Italiano.
  • Diploma o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche).
  • Ottime capacità comunicative.
  • Intraprendenza.
  • Conoscenza del pacchetto Office.
  • Attitudine al lavoro in team.
  • Propensione al raggiungimento degli obiettivi.
  • Inglese B2 / Spagnolo B2.

Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Stage nel Dipartimento Vendite

Ruolo: Stage in Sales per contatto clienti. Requisito: Disponibilità immediata. Beneficio: Esperienza pratica in un settore in crescita.

Ingegnere di Validazione Hardware

Hardware Validation Engineer: esperto in integrazione e validazione hardware, conoscenza di normative aerospaziali. Beneficio: lavoro in un team internazionale.

Responsabile Ufficio Acquisti Senior

Cercasi Impiegato Ufficio Acquisti Senior con 5 anni di esperienza. Offriamo un RAL tra 35.000€ e 40.000€, garantendo stabilità lavorativa.

Ingegnere Ufficio Tecnico

Ingegnere Civile per gestione progetti e cantieri. Requisito: iscrizione all'albo. Beneficio: assunzione diretta a tempo indeterminato.

Ricerca Responsabile Procurement

Responsabile procurement: definisce strategie di approvvigionamento per progetti infrastrutturali. Richiesta: laurea in ingegneria. Beneficio: vitto e alloggio forniti.

Articolo precedente
Xbox Controller Wireless Robot White – Compatibile con Xbox, PC e Mobile
Articolo successivo
Teresa Mannino contro Meloni: La satira su Flotilla
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.