Stage nel Dipartimento Vendite

Attività principali:
- Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse.
- Utilizzare LinkedIn Sales Navigator per identificare nuovi contatti.
- Aggiornare il CRM con le informazioni raccolte.
- Effettuare il primo contatto con prospect da attività inbound (Form, Fiere, Eventi).
- Supportare la forza vendita nella gestione degli appuntamenti.
- Sviluppare reportistica sulle attività svolte.
- Raccogliere contatti e biglietti da visita per il CRM.
Requisiti:
- Madrelingua Italiano.
- Diploma o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche).
- Ottime capacità comunicative.
- Intraprendenza.
- Conoscenza del pacchetto Office.
- Attitudine al lavoro in team.
- Propensione al raggiungimento degli obiettivi.
- Inglese B2 / Spagnolo B2.
Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Stage in Sales per contatto clienti. Requisito: Disponibilità immediata. Beneficio: Esperienza pratica in un settore in crescita.
Hardware Validation Engineer: esperto in integrazione e validazione hardware, conoscenza di normative aerospaziali. Beneficio: lavoro in un team internazionale.
Cercasi Impiegato Ufficio Acquisti Senior con 5 anni di esperienza. Offriamo un RAL tra 35.000€ e 40.000€, garantendo stabilità lavorativa.
Ingegnere Civile per gestione progetti e cantieri. Requisito: iscrizione all'albo. Beneficio: assunzione diretta a tempo indeterminato.
Responsabile procurement: definisce strategie di approvvigionamento per progetti infrastrutturali. Richiesta: laurea in ingegneria. Beneficio: vitto e alloggio forniti.