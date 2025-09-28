Stage nel Dipartimento Vendite

La risorsa si occuperà di:
- Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse
- Identificare clienti attraverso LinkedIn Sales Navigator
- Aggiornare il CRM con informazioni dai contatti effettuati
- Gestire i contatti provenienti da attività inbound (fiere, eventi)
- Supportare nella raccolta dati post-presentazione commerciale
- Collaborare nella definizione e gestione appuntamenti
- Sviluppare reportistica sulle attività
- Raccogliere contatti e inviarli al CRM
Requisiti:
- Madrelingua Italiano
- Diploma scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
- Ottime capacità comunicative
- Intraprendenza
- Conoscenza del pacchetto Office
- Attitudine al lavoro in team
- Propensione al raggiungimento degli obiettivi
- Inglese B2 / Spagnolo B2
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
