Stage nel Dipartimento Vendite

Blastness, leader in Italia per piattaforme tecnologiche e consulenza in revenue management, cerca per la sede di Roma (Zona Eur) candidati per stage curricolari retribuiti in Sales. Non è necessaria esperienza pregressa. È richiesta disponibilità immediata.

La risorsa si occuperà di:

Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse

Identificare clienti attraverso LinkedIn Sales Navigator

Aggiornare il CRM con informazioni dai contatti effettuati

Gestire i contatti provenienti da attività inbound (fiere, eventi)

Supportare nella raccolta dati post-presentazione commerciale

Collaborare nella definizione e gestione appuntamenti

Sviluppare reportistica sulle attività

Raccogliere contatti e inviarli al CRM

Requisiti:

Madrelingua Italiano

Diploma scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)

Ottime capacità comunicative

Intraprendenza

Conoscenza del pacchetto Office

Attitudine al lavoro in team

Propensione al raggiungimento degli obiettivi

Inglese B2 / Spagnolo B2

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!