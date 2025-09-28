21.3 C
Lavoro

Stage nel Dipartimento Vendite

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Blastness, leader in Italia per piattaforme tecnologiche e consulenza in revenue management, cerca per la sede di Roma (Zona Eur) candidati per stage curricolari retribuiti in Sales. Non è necessaria esperienza pregressa. È richiesta disponibilità immediata.

La risorsa si occuperà di:

  • Contattare telefonicamente potenziali clienti per generare interesse
  • Identificare clienti attraverso LinkedIn Sales Navigator
  • Aggiornare il CRM con informazioni dai contatti effettuati
  • Gestire i contatti provenienti da attività inbound (fiere, eventi)
  • Supportare nella raccolta dati post-presentazione commerciale
  • Collaborare nella definizione e gestione appuntamenti
  • Sviluppare reportistica sulle attività
  • Raccogliere contatti e inviarli al CRM

Requisiti:

  • Madrelingua Italiano
  • Diploma scuola superiore o laurea (preferibilmente in lingue o discipline economiche)
  • Ottime capacità comunicative
  • Intraprendenza
  • Conoscenza del pacchetto Office
  • Attitudine al lavoro in team
  • Propensione al raggiungimento degli obiettivi
  • Inglese B2 / Spagnolo B2

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


