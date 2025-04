Stage in Analisi Dati e Analytics – Milano [ADV]

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Advisory – D&A Data & Analytics TS – Intern – Milano [ADV]



Azienda: PwC



Descrizione del lavoro: Line of Service AdvisoryIndustry/Sector Not ApplicableSpecialism AnalyticsManagement Level Intern/TraineeJob Description & SummaryYour PerspectivesAll’interno del team D&A – Data Analytics siamo alla ricerca di una risorsa che si occuperà delle seguenti attività:Preparare ed integrare grandi quantità di dati provenienti da sorgenti diverse (e.g. sistemi gestionali aziendali, database pubblici, web etc.);Analizzare le ipotesi alla base del Deal per supportare le decisioni di investimento;Analizzare i principali driver del business per dare ai clienti insights strategici sulla società;Creare dashboard e presentazioni per comunicare le analisi effettuate in maniera efficace ed efficiente, collaborando con altri team e con il cliente;Costruire soluzioni di Business Intelligence agevoli ed efficaci, interagendo trasversalmente sia con il cliente che con altre service line;Sviluppare nuovi servizi attraverso l’utilizzo di tecniche di artificial intelligence per rispondere alle domande di business più complesseYour unique strengthsSei in possesso di un titolo di laurea Magistrale in materie scientifiche (Ingegneria, Statistica, Economics, Fisica, Matematica);Sai gestire il processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL) durante una progettualità;Parli e scrivi in inglese fluentemente, preferibilmente grazie ad esperienze di studio o lavoro all’estero;Hai conoscenza in ambito machine learning, text mining, advanced analytics e relativi linguaggi (Python, R etc.);Hai una conoscenza di base nella creazione di interfacce intuitive, dashboard e nell’utilizzo di strumenti di visualizzazione dati come Tableau, Power BI o Qlik.La conoscenza dei principali modelli statistici sarà considerata un plus.Set your expectation higherIn PwC lavorerai a supporto di multinazionali, imprese familiari, fondi di private equity e istituti finanziari. Nel tuo percorso di sviluppo potrai essere coinvolto in tutti gli aspetti legati alle operazioni di finanza straordinaria quali fusioni, acquisizioni, cessioni e ristrutturazioni.Sperimenta i vantaggi del nostro approccio multi-competenze, della nostra metodologia di lavoro agile e dei nostri programmi di sviluppo per aiutarti a diventare leader.Dai alla tua vita una prospettiva diversa, entra al centro della trasformazione e dell’innovazione e prendi parte a operazioni di Business innovative, internazionali e su larga scala.Feel at homeAmiamo le nostre persone e ce ne prendiamo cura abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell’ambiente.Scopri tutto quello che abbiamo da offrirti sul nostro sito: https://www.pwc.com/it/it/careers.htmlPer informazioni sulla privacy visita:Education (if blank, degree and/or field of study not specified) Degrees/Field of Study required:Degrees/Field of Study preferred:Certifications (if blank, certifications not specified)Required SkillsOptional Skills Accepting Feedback, Accepting Feedback, Active Listening, Business Case Development, Business Data Analytics, Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT), Business Intelligence Development Studio, Communication, Competitive Advantage, Continuous Process Improvement, Data Analysis and Interpretation, Data Architecture, Database Management System (DBMS), Data Collection, Data Pipeline, Data Quality, Data Science, Data Visualization, Emotional Regulation, Empathy, Inclusion, Industry Trend Analysis, Intellectual Curiosity, Java (Programming Language), Market Development {+ 7 more}Desired Languages (If blank, desired languages not specified)Travel RequirementsAvailable for Work Visa Sponsorship?Government Clearance Required?Job Posting End Date



Luogo: Milano