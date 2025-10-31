Stage HR Account Manager a Milano: Cresci nella gestione del talento!

Titolo lavoro: STAGE HR ACCOUNT MANAGER



Azienda: Randstad



Descrizione lavoro:

Per la filiale di Città di Castello (PG) si cerca un Account Manager nel settore HR, il quale avrà la responsabilità di gestire e sviluppare relazioni con clienti e candidati, fungendo da intermediario nel mercato del lavoro. I candidati ideali dovrebbero possedere una solida esperienza nel settore delle risorse umane e competenze di consulenza, oltre a capacità relazionali e di problem solving. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante, dove sarà possibile contribuire attivamente al successivo sviluppo di carriera sia per i clienti che per i candidati.



Località: Città di Castello, Perugia



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:21:04 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo