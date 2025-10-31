17.5 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Lavoro

Stage HR Account Manager a Milano: Cresci nella gestione del talento!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: STAGE HR ACCOUNT MANAGER

Azienda: Randstad

Descrizione lavoro:
Per la filiale di Città di Castello (PG) si cerca un Account Manager nel settore HR, il quale avrà la responsabilità di gestire e sviluppare relazioni con clienti e candidati, fungendo da intermediario nel mercato del lavoro. I candidati ideali dovrebbero possedere una solida esperienza nel settore delle risorse umane e competenze di consulenza, oltre a capacità relazionali e di problem solving. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante, dove sarà possibile contribuire attivamente al successivo sviluppo di carriera sia per i clienti che per i candidati.

Località: Città di Castello, Perugia

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:21:04 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Premi globali per innovazioni climatiche negli Stati Uniti
Articolo successivo
Cuffie Traduttore Vocale Bluetooth 5.3 – 164 Lingue Instantanee
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.