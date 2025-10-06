20.8 C
Stage dinamico come XR QA Tester e Social Media Manager a Milano

Titolo lavoro: XR QA Tester & Social Media Manager – Stage

Azienda: oobe-xr

OOBE-XR cerca un professionista per testare realtà estesa e gestire i social media presso la sede di Milano. Le responsabilità includono la creazione e gestione di contenuti video e post per i canali social aziendali, oltre all’utilizzo di strumenti AI come HeyGen per ottimizzare le attività. I candidati devono avere competenze nel testing di software XR e nella gestione dei social media, con un forte focus sulla creatività e l’innovazione. I vantaggi offerti possono includere un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale nel settore tecnologico all’avanguardia.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:29:14 GMT

