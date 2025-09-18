Stage Controllo Qualità

22.8 C
Il Gruppo Polenghi è stato fondato nel 1976 da Giancarlo Polenghi, con l’idea di produrre e commercializzare succo di limone in bottiglia.

In pochi anni, l’azienda ha conquistato il mercato italiano ed europeo.

La missione del Gruppo è portare i benefici del limone, un frutto sano e versatile, a più persone nel mondo.

Polenghi seleziona i limoni dalle migliori coltivazioni, garantendo un prodotto naturale e di alta qualità, legato alla tradizione della sua terra.

Oggi, Polenghi esporta in 94 paesi e collabora con i 20 maggiori retailers mondiali, rappresentando un esempio d’eccellenza italiana.

Attività fondamentali del ruolo:

– Ricerca di giovani talenti desiderosi di crescita personale
– Inserimento in un contesto imprenditoriale sempre più internazionale
– Conoscenza delle dinamiche aziendali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo

Durante lo stage, i candidati:

– Supporteranno il controllo qualità di processo e del prodotto finito
– Effettueranno analisi sulle materie prime
– Prepareranno campioni per marketing e commerciale
– Collaboreranno al controllo delle materie prime all’arrivo e registrazione documenti
– Controlleranno i processi produttivi confrontandosi con le schede di produzione
– Gestiranno documentazione riguardante qualità e reclami

Requisiti richiesti:

  • Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Alimentazione e Nutrizione Umana, Biologia o equivalenti
  • Capacità di lavorare in team
  • Precisione e proattività
  • Affidabilità e orientamento ai risultati

Condizioni di inserimento:

– Stage di 6 mesi, rinnovabile
– Disponibilità oraria: tempo pieno
– Rimborso spese mensile
– Luogo: San Rocco al Porto (Lodi) – Lombardia

L’annuncio è aperto a candidati ambosessi. I dati personali saranno trattati in conformità con il DLgs 196/2003 e il GDPR 2016/679.

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


