Stage Controllo Qualità

In pochi anni, l’azienda ha conquistato il mercato italiano ed europeo.
La missione del Gruppo è portare i benefici del limone, un frutto sano e versatile, a più persone nel mondo.
Polenghi seleziona i limoni dalle migliori coltivazioni, garantendo un prodotto naturale e di alta qualità, legato alla tradizione della sua terra.
Oggi, Polenghi esporta in 94 paesi e collabora con i 20 maggiori retailers mondiali, rappresentando un esempio d’eccellenza italiana.
Attività fondamentali del ruolo:
– Ricerca di giovani talenti desiderosi di crescita personale
– Inserimento in un contesto imprenditoriale sempre più internazionale
– Conoscenza delle dinamiche aziendali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo
Durante lo stage, i candidati:
– Supporteranno il controllo qualità di processo e del prodotto finito
– Effettueranno analisi sulle materie prime
– Prepareranno campioni per marketing e commerciale
– Collaboreranno al controllo delle materie prime all’arrivo e registrazione documenti
– Controlleranno i processi produttivi confrontandosi con le schede di produzione
– Gestiranno documentazione riguardante qualità e reclami
Requisiti richiesti:
- Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Alimentazione e Nutrizione Umana, Biologia o equivalenti
- Capacità di lavorare in team
- Precisione e proattività
- Affidabilità e orientamento ai risultati
Condizioni di inserimento:
– Stage di 6 mesi, rinnovabile
– Disponibilità oraria: tempo pieno
– Rimborso spese mensile
– Luogo: San Rocco al Porto (Lodi) – Lombardia
L’annuncio è aperto a candidati ambosessi. I dati personali saranno trattati in conformità con il DLgs 196/2003 e il GDPR 2016/679.
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
