Stage Addetta al Front Office e supporto EVENTI

Responsabilità:
- Accoglienza clienti
- Gestione e archiviazione della corrispondenza e delle domiciliazioni attive
- Smistamento della posta
- Gestione del centralino
- Organizzazione e archiviazione di pratiche contrattuali
- Gestione fornitori e spedizioni
- Mantenimento e controllo dell’ordine degli uffici e della strumentazione
- Gestione delle prenotazioni degli spazi e fatturazione
- Supporto per eventi organizzati in sede, compresi recall telefonici
- Attività di segretariato generico
Requisiti fondamentali:
- Esperienza pregressa nella mansione o conoscenza delle principali dinamiche
- Esperienza nell’organizzazione di eventi o conoscenza delle principali dinamiche
- Propensione al lavoro in team
- Capacità organizzativa, precisione, tempestività, flessibilità, proattività e problem solving
- Empatia, cortesia, gentilezza e orientamento all’ospite
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza dei principali sistemi informatici (Mac, Google Workspace, Nexodus)
Offerta:
– Contratto Stage Fulltime, in presenza a Torino
– Lavoro su turni (apertura-chiusura), lun-ven
