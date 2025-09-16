Stage Addetta al Front Office e supporto EVENTI

28.4 C
Allcore S.p.A., solida e dinamica realtà specializzata nei servizi di consulenza alle imprese, cerca per la sede di Torino una figura professionale da inserire nel team di Estensya, il business center di riferimento per le PMI.

Responsabilità:

  • Accoglienza clienti
  • Gestione e archiviazione della corrispondenza e delle domiciliazioni attive
  • Smistamento della posta
  • Gestione del centralino
  • Organizzazione e archiviazione di pratiche contrattuali
  • Gestione fornitori e spedizioni
  • Mantenimento e controllo dell’ordine degli uffici e della strumentazione
  • Gestione delle prenotazioni degli spazi e fatturazione
  • Supporto per eventi organizzati in sede, compresi recall telefonici
  • Attività di segretariato generico

Requisiti fondamentali:

  • Esperienza pregressa nella mansione o conoscenza delle principali dinamiche
  • Esperienza nell’organizzazione di eventi o conoscenza delle principali dinamiche
  • Propensione al lavoro in team
  • Capacità organizzativa, precisione, tempestività, flessibilità, proattività e problem solving
  • Empatia, cortesia, gentilezza e orientamento all’ospite
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Conoscenza dei principali sistemi informatici (Mac, Google Workspace, Nexodus)

Offerta:

– Contratto Stage Fulltime, in presenza a Torino
– Lavoro su turni (apertura-chiusura), lun-ven

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


